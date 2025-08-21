قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
انطلاق تصوير فيلم إيجي بيست بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

أعلنت شركة "ذا بلانت ستوديوز" بالتعاون مع "فيلم سكوير" عن بدء تصوير فيلمهما الجديد "إيجي بست"، وهو فيلم سينمائي مستوحى من أحداث حقيقية، من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية.

 الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر. 
 
فيلم "إيجي بست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة. يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقميومن جانبه قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز":
"فيلم 'إيجي بست' ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسؤولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل." 
وأضاف نصر: “ما يميز الفيلم هو صدق القصة التي عايشنا تفاصيلها، بالإضافة إلى اختيار فريق عمل يتمتع بالموهبة والحضور اللافت. فهو فيلم عن جيل الشباب ويمثله جيل الشباب في السينما، ونحن واثقون أن 'إيجي بست' سيكون إضافة مميزة للسينما المصرية."
 
وأكد مروان عبد المنعم مخرج فيلم "إيجي بست": أن قصة “إيجي بست” بالنسبة لي لم تكن مجرد حكاية عن موقع إلكتروني، بل عن طموح جيل كامل كان يمكن أن يغيّر الكثير لو توفرت له الإمكانيات. هؤلاء الشباب لا يختلفون كثيراً عن مارك زوكربيرغ وأمثاله، لكنهم وُلدوا في بيئة وظروف مختلفة. مضيفاً أن: " تعاملنا مع الموضوع بوعي وحذر، لأن مجتمعنا ما زال يفتقر لفهم حقيقي لخطورة القرصنة وأثرها المدمر على الصناعات الإبداعية، خاصة السينما. لذلك كان أحد أهداف الفيلم أن يفتح أعين المشاهدين على هذه التأثيرات، دون الوقوع في فخ التبرير أو المبالغة في الإدانة"
وعن اختباره لأبطال العمل قال مروان عبد المنعم: " كان من الضروري أن يحكي الفيلم بصدق لغة الجيل الذي يتوجه إليه. أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو يمثلون هذا الجيل بروحه وتطلعاته. أؤمن أن لديهم موهبة حقيقية، وحضوراً سيترك بصمة واضحة في العمل وايضاً في المستقبل"
 
في حين أوضح أحمد حسني مؤلف الفيلم: أن فكرة فيلم "إيجي بست" عملت عليها مع مروان عبد المنعم ما يقرب من سنتين في مرحلة الإعداد وتطوير الفكرة وأتت من رغبتنا في التقاط قصة عن شباب محدودي الإمكانيات، لكن بأحلام وطموحات أكبر من الواقع. وكان المثال الأبرز أمامنا هو صُنّاع الموقع الشهير "ايجي بست", شابين عاديين من حي شعبي، جرفتهما الحياة إلى عالم غير مألوف. لكن في بساطتهما، وفي عفوية خياراتهما، انعكست صورة جيل كامل يعيش التناقض بين أحلام رقمية لا حدود لها وواقع اجتماعي ضاغط. اعتمدت بشكل كبير أثناء الكتابة على الأبحاث المتعلقة بانتشار الموقع وآليات تحقيقه للربح، بينما لم يستند إلى قصص شخصية مباشرة، لأن هدفنا لم يكن التوثيق، بل خلق قصة ممتعة للمشاهد موضحا أن الشخصيات من نسج الخيال."
 
 وأكد حسني أن فيلم "إيجي بست" أن هذا هو التعاون الأول مع المنتج طارق نصر، ومنذ البداية شعرت بطاقة إيجابية وداعمة. هو يعرف جيداً كيف يهيئ بيئة عمل مناسبة تتيح للمبدعين الحرية الكاملة في التعبير. كما لمست فيه شجاعة في خوض المجازفات الإنتاجية التي يتطلبها أي عمل مختلف، أما المخرج مروان عبد المنعم فقد وجدنا انسجاماً وكيمياء واضحة منذ اللحظة الأولى، سواء في بناء الشخصيات أو في طريقة حكي القصة. أنا مؤمن كثيراً بموهبة مروان عبد المنعم، وأرى أنه سيكون من أبرز مخرجي جيله في السنوات القادمة
 
‎الجديد بالذكر أن تصوير الفيلم بدأ في مواقع حقيقية بمدينة القاهرة، ليعكس الأجواء النابضة بالحياة والطابع الشبابي للمدينة. يهدف الفيلم إلى تقديم تجربة بصرية أصيلة ودراما مشوقة تستند إلى أحداث حقيقية عاشها الملايين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عرض الفيلم لاحقاً، مع خطط لعرضه في دور السينما المصرية والعربية.

