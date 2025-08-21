غدا.. جمهور ويجز يستمعون إلى ألبومه الجديد في حفل العلمين

يستعد مغني الراب ويجز لتقديم عدد من أغاني ألبومه الجديد إلى الجمهور في حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يقام حفل ويجز على مسرح «U-Arena» بمدينة العلمين، وسط أجواء صيفية مليئة بالحماس، ويُعد من أبرز الحفلات المنتظرة ضمن البرنامج الفني للمهرجان.



‎أسعار تذاكر حفل ويجز في العلمين



‎طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت بفئات متعددة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:



‎قيمة التذكرة الـ regular بـ 800 جنيه



‎وقيمة التذكرة الـ fan pit بـ 1200 جنيه



‎والتذكرة الـ front line بـ 5000 جنيه



‎والتذكرة الـ high tabel لخمسة أفراد يبلغ سعرها 50 ألف جنيه.



‎والتذكرة الـ lounges لثمانِي أفراد يبلغ سعرها 100 ألف جنيه.

وأعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري، بعد طرح أحدث أغنياته "الأيام" منذ يومين وحققت حوالي ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب.