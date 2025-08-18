قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين
أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين
محمد صبيح

في خطوة تعكس تقدير الكفاءات الشابة والخبرات المؤسسية، أصدر الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتكليف أحمد كمال بمنصب مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، مع استمرار عمله متحدثًا رسميًا باسم الوزارة.

ويمتلك أحمد كمال خبرة تنفيذية ومؤسسية تمتد لأكثر من 11 عامًا داخل الوزارة، شغل خلالها عددًا من المواقع القيادية والإشرافية، وشارك بفاعلية في متابعة وتطوير منظومات الدعم الغذائي وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، مع إسهام خاص في مشروعات تشغيل الشباب، إلى جانب العمل على تحسين أدوات الإعلام الحكومي وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي.

ويأتي هذا التكليف في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز قدرات العمل التنفيذي والمؤسسي بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكفاءات الشابة الخبرات المؤسسية الدكتور شريف فاروق

