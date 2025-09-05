قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السلفادور تسجل خامس إصابة بشرية بـ"الدودة الحفار".. وتحذيرات من تحولها إلى وباء وطني
طفل العظم الزجاجي.. يحارب المرض بالشعر والتعليق الرياضي
واشنطن تفرض عقوبات على منظمات حقوقية فلسطينية لدعم الجنائية الدولية ضد إسرائيل
صور فتاة في أوضاع مخلة وجارها يهددها بالفيديو.. وهذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني
معجزات الصلاة على النبي يوم المولد النبوي.. داوم عليها تغير حياتك
سعر أقل دولار اليوم 5-9-2025
سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك
تونس تكتسح ليبيريا بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال باكستان
مدفيديف: روسيا ستعوّض أصولها المجمدة في الغرب بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية جديدة
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
حوادث

سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك

لقطة من فيديو بثه المتهم
لقطة من فيديو بثه المتهم
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع التيك توكر خالد ابن جلال، في اتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة.

حرزت النيابة مقاطع الفيديو التي بثها المتهم عبر صفحته الشخصية وتم ارسالها للجهات الفنية لفحصها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام شخص بالتردد على بعض المباني المهجورة وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة وضبط مرتكب الواقعة. 

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه: في إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتردد على بعض المباني المهجورة، وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تلك الصفحة أحد الأشخاص مقيم بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ونشره مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سحر وشعوذة خالد ابن جلال دجال فيسبوك

حلاوة المولد
جورجيو ارماني
شذى
ورق السدر المطحون
المزيد

