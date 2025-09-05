سحر وشعوذة وجن.. التحفظ على فيديوهات خالد ابن جلال دجال فيسبوك

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع التيك توكر خالد ابن جلال، في اتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة.

حرزت النيابة مقاطع الفيديو التي بثها المتهم عبر صفحته الشخصية وتم ارسالها للجهات الفنية لفحصها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام شخص بالتردد على بعض المباني المهجورة وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة وضبط مرتكب الواقعة.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه: في إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتردد على بعض المباني المهجورة، وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تلك الصفحة أحد الأشخاص مقيم بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ونشره مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.