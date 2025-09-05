النني: واثقون في المنتخب.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين

وجه محمد النني رسالة الي المنتخب الوطني الأول خلال مشواره في تصفيات كاس العالمً

وكتب النني عبد الفيس بوك :" كل التوفيق لمنتخب مصر غدا في اهم خطوه في مشوار الصعود لكأس العالم،

واثقين فيكم.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا اليوم في العاشرة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمي ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم علي تجربة اكثر من جملة خلال المران.