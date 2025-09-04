قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سيناريوهات تأهل منتخب مصر الي كأس العالم
سيناريوهات تأهل منتخب مصر الي كأس العالم
حمزة شعيب

يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة إثيوبيا غدًا الجمعة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويدخل الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تمنحهم خطوة إضافية نحو حسم بطاقة التأهل.

وضعية منتخب مصر في المجموعة

يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مواجهة واحدة. ويأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو بـ11 نقطة، ثم سيراليون بـ8 نقاط، بينما تمتلك كل من إثيوبيا وغينيا بيساو 6 نقاط، في حين يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة.

السيناريو الأول للتأهل

يحتاج الفراعنة للفوز في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المقبلتين، ليصل رصيدهم إلى 22 نقطة، ما يضمن لهم صدارة المجموعة بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين. هذا السيناريو سيؤكد حسم التأهل المبكر إلى المونديال الذي سيقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك عام 2026.

متابعة المنافسين

في المقابل، يترقب المنتخب المصري نتيجة مباراة بوركينا فاسو المقبلة أمام جيبوتي. فوز المنتخب البوركيني سيرفع رصيده إلى 14 نقطة، لكنه سيظل خلف مصر بفارق كبير قد يصل إلى 8 نقاط حال فوز الفراعنة على إثيوبيا، ما يجعل اللحاق بهم حسابيًا مستحيلًا مع تبقي جولتين فقط.

السيناريو الثاني للتأهل

هناك احتمال آخر للتأهل المبكر، وهو فوز مصر على إثيوبيا في الجولة السابعة، وخسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي. وقتها سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 19 نقطة مقابل 11 فقط لبوركينا. وفي المباراة التالية التي ستجمع المنتخبين، يكفي مصر التعادل للوصول إلى 20 نقطة مقابل 12 للخصم، ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم سيناريوهات تأهل منتخب مصر الي كأس العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

