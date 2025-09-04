سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة إثيوبيا غدًا الجمعة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويدخل الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تمنحهم خطوة إضافية نحو حسم بطاقة التأهل.

وضعية منتخب مصر في المجموعة

يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مواجهة واحدة. ويأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو بـ11 نقطة، ثم سيراليون بـ8 نقاط، بينما تمتلك كل من إثيوبيا وغينيا بيساو 6 نقاط، في حين يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة.

السيناريو الأول للتأهل

يحتاج الفراعنة للفوز في مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المقبلتين، ليصل رصيدهم إلى 22 نقطة، ما يضمن لهم صدارة المجموعة بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين. هذا السيناريو سيؤكد حسم التأهل المبكر إلى المونديال الذي سيقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك عام 2026.

متابعة المنافسين

في المقابل، يترقب المنتخب المصري نتيجة مباراة بوركينا فاسو المقبلة أمام جيبوتي. فوز المنتخب البوركيني سيرفع رصيده إلى 14 نقطة، لكنه سيظل خلف مصر بفارق كبير قد يصل إلى 8 نقاط حال فوز الفراعنة على إثيوبيا، ما يجعل اللحاق بهم حسابيًا مستحيلًا مع تبقي جولتين فقط.

السيناريو الثاني للتأهل

هناك احتمال آخر للتأهل المبكر، وهو فوز مصر على إثيوبيا في الجولة السابعة، وخسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي. وقتها سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 19 نقطة مقابل 11 فقط لبوركينا. وفي المباراة التالية التي ستجمع المنتخبين، يكفي مصر التعادل للوصول إلى 20 نقطة مقابل 12 للخصم، ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.