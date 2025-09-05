موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم إلى استاد الدفاع الجوي، حيث يلتقي فريق بيراميدز المصري مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا عالميًا.

موعد مباراة بيراميدز واوكلاند سيتي

من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 14 سبتمبر 2025، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير متوقع، نظراً لأهمية اللقاء ومشاركة بيراميدز ممثلًا لقارة أفريقيا.

استعدادات أوكلاند سيتي

تصل بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم الخميس 12 سبتمبر، على أن يقيم الفريق معسكره في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

وسيخوض النادي النيوزيلندي مرانه الوحيد على استاد الدفاع الجوي يوم الجمعة 13 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً، استعدادًا لمواجهة بطل مصر.

تحظى المباراة بأهمية خاصة كونها ضمن النسخة الأولى من البطولة بصيغتها الجديدة، والتي تجمع بين أبطال القارات.