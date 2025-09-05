قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

توخيل يعلن غياب نجم منتخب إنجلترا عن مواجهة أندورا

توخيل
توخيل
مجدي سلامة

أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل أن المدافع جون ستونز سيغيب عن مباراتي إنجلترا في تصفيات كأس العالم ضد أندورا يوم السبت في برمنجهام ومباراة صربيا يوم الثلاثاء خارج أرضها، بعد استبعاد لاعب مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية.

وأكد توخيل أنه لا يمكن المخاطرة بإشراك ستونز في المباريات القادمة، بعد أن وصف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سابقًا بأنه خيار "لا يحتاج إلى تفكير" قائلاً إنه يقدم "العناصر الكاملة" للفريق. ولم يُضف ستونز أي مباريات إلى رصيده البالغ 83 مباراة دولية منذ أكتوبر بسبب مشاكل في الإصابات.

قال توخيل للصحفيين يوم الجمعة: "للأسف، غادر جون (المعسكر) للتو، وقد جاء يعاني من مشاكل عضلية طفيفة، ولم يتقدم مستواه كما توقعنا وأملنا، لذلك غادر هذا الصباح".

وأضاف: "لن نخاطر به، لا ضد أندورا أو صربيا". ويتبقى للمدرب الألماني مارك جويهي، وإزري كونسا، وجاريل كوانساه، ودان بيرن لاعب نيوكاسل كخيارات في مركز قلب الدفاع.

وكان جويهي قد فاتته فرصة الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات عندما انسحب ناديه كريستال بالاس من الصفقة.

وقال توخيل: "يبدو جويهي في حالة جيدة للغاية ومثير للإعجاب في الملعب، لقد أمضى أسبوعين جيدين خلفه... إنه المحرك الرئيسي لنجاح كريستال بالاس، وهو القائد والقائد، وقد قدم أداءً رائعًا للغاية في نهاية الموسم الماضي".
أكد توخيل أن القائد هاري كين سيبدأ أساسيًا ضد أندورا، مؤكدًا أنه لن يُجري تجارب هجومية.

وقال توخيل: "لدينا معسكر مكثف، مما يعني أننا سنبدأ بالفريق الذي نثق به وبأفضل تشكيلة ممكنة، ثم سندير المباراة الثانية".

