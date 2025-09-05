الداخلية: ضبط شخصين تعديا على المواطنين بكرباج في المنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقطعي فيديو، يظهر خلالهما قيام شخصين بالتعدي على آخرين بالضرب باستخدام "سوط"، وذلك خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمحافظة المنوفية.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطعي الفيديو، وهما مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والمنوفية.

وعُثر بحوزتهما على (سوطين)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعدي بالضرب على آخرين برضاهم، زاعمين أن ذلك كان على سبيل المزاح خلال الاحتفالات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.