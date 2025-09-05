معاد تعبئتها.. الداخلية تحبط محاولة بيع كمية كبيرة من زيوت السيارات المستعملة بالأسواق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام مالك مصنع "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بتجميع كميات من زيوت السيارات المستخدمة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بدون تصريح بالمخالفة للقانون غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بداخل المصنع على (كمية من الزيوت المتهالكة معبأة داخل خزانات وبراميل وزنت أكثر من 6 أطنان – كمية من زيوت السيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة وزنت 415 كيلو جراما – 7000 قطعة "ملصق ، عبوة فارغة" مدون عليها بيانات مقلدة). وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى.





