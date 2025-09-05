الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود دراجة نارية بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية لرصد ومتابعة ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فحص مقطع فيديو يظهر قيام طفل بقيادة دراجة نارية وبرفقته أحد الأشخاص، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر، وذلك بأحد شوارع محافظة القاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومالكها (عامل – مقيم بالقاهرة)، وتبين أن قائد الدراجة هو نجله (9 سنوات).

وبسؤال والد الطفل، أفاد بأنه كان يسير خلف نجله أثناء الواقعة، بهدف تعليمه القيادة.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك الدراجة وقائدها.