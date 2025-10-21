قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
فن وثقافة

عرض جديد على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

عرض
عرض
أحمد عبد القوى

يستعد فريق مسرح بانوراما بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة لتقديم العرض المسرحي الجديد "تُطبّق العروض والأحلام"، وذلك على خشبة مسرح المكتبة أيام الخميس، والجمعة والسبت الموافق ٣٠ و٣١ أكتوبر و١ نوفمبر ٢٠٢٥، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يدور العرض حول فكرة فلسفية وإنسانية عميقة، حيث تتشكل الأحلام على خشبة المسرح ليجد البطل نفسه في مواجهة داخلية بين الوعي واللاوعي، بينما تتحول أيام الأسبوع إلى مرايا تعكس ذاته، في رحلة مسرحية تحمل طابعًا مميزًا.

وأكدت الدكتورة إيمان مهدي - مديرة مكتبة مصر الجديدة - حرص الجمعية على استضافة أعمال مسرحية مميزة تعزز ثقافة المسرح لدى الجمهور، مشيرةً إلى أن هذا العرض يمثل نوعًا خاصًا من المسرح الذي يجعل من الخشبة وسيلةً لاكتشاف الإنسان وجوانبه المختلفة، ويكشف عن خفايا الشخصية الإنسانية بطريقة فنية مبتكرة.

من جانبه، صرّح الفنان كريم قدري، رئيس فريق مسرح بانوراما، بأن العمل الجديد يُعد خطوة مميزة في مسيرة الفريق الذي يحتفل هذا العام بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن العرض يجمع بين العمق والتميز ويحمل رسالة فكرية مؤثرة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله المشاركون من أعضاء الفريق خلال ورش العمل والبروفات للوصول إلى مستوى يليق بالجمهور.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين المكتبة وفريق العمل حيث أن هذا العرض نتيجة لنشاط الورش المسرحية في المكتبة.

من جانبه أوضح المؤلف والمخرج محمد نصار، أن عرض "تُطبّق العروض والأحلام" يمثل تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الحوار الفلسفي والأداء البسيط في قالب بصري معاصر، ليحفّز الجمهور على التأمل في أحلامهم وتطلعاتهم الشخصية.

وأشاد نصار بالمجهود الذي بذله فريق العمل من تنظيم وتحضير بروفات العرض ليخرج إلى الجمهور بشكل مميز.

عرض مسرح مصر

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
طريقة عمل تارت التوت
قائد القوات البحرية
