أخبار البلد

تعرف علي نشاط رئيس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات وحضورًا بارزًاٍ في الفاعليات العالمية.

وتضمنت الأنشطة مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بالصين، حيث ألقى كلمة مصر خلال القمة، موضحًا أن القمة تأتي في ظرف دولي دقيق يشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، ألا وهو الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

كما عقد عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى على هامش القمة، أبرزها لقاء رئيس شركة "CNCEC" الصينية للبتروكيماويات، ورئيس شركة "TBEA" الصينية المتخصصة في هندسة الطاقة، كما اجتمع بعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس الصيني، معربًا عن تطلعه لمشاركة الرئيس شي جين بينج في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال الزيارة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، والتي نجحت بعد عشر سنوات من العمل في مصر في جذب 200 شركة وضخ 3 مليارات دولار كاستثمارات.

وتضمنت الأنشطة استقبال رئيس الوزراء، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، حيث ترأسا جلسة مباحثات موسعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك، كما شهدا توقيع 8 وثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين مثل الاستثمار والسياحة وحماية المنافسة.

كما اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر، لافتًا إلى سعي الحكومة لزيادة الطاقة المُنتجة من الطاقة الجديدة والمُتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

تيدا ولي عهد مملكة البحرين إيليت سولار الرئيس الصيني افتتاح المتحف المصري الكبير منظمة شنغهاي للتعاون بلس مصطفى مدبولي الشعب الفلسطيني

