أناقة ونحافة.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة رضوى الشربيني

خطفت رضوى الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بحزام رفيع حول الخصر باللون الذهبي.

كشفت إطلالة رضوى الشربيني عن أناقتها و رشاقتها، فينا انتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.