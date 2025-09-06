قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
مصر تعزز حضورها في معرض "وورلد فود إسطنبول" وتستقطب استثمارات تركية جديدة

المعرض
المعرض
ولاء عبد الكريم

شارك مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا والسكرتير الثاني التجاري هدى درة، في دعم الشركات المصرية المشاركة ضمن الجناح الرسمي لمصر في معرض World Food Istanbul، والذي يضم 22 شركة مصرية عاملة في مجال إنتاج وتصنيع السلع الغذائية المصنعة.

وقبيل انطلاق المعرض، قام المكتب التجاري بالتنسيق مع المجلس التصديري للترويج للمشاركة المصرية بين تجمعات الأعمال والغرف التجارية التركية، إضافة إلى التواصل مع كبار المستوردين وسلاسل السوبرماركت ودعوتهم لزيارة الجناح المصري.

ويُعد هذا المعرض من أهم الفعاليات السنوية التي تحرص الشركات المصرية على المشاركة فيها نظرًا للإقبال الكبير من المشترين خاصة من الدول العربية، منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.

وعلى الرغم من التنافسية العالية التي يتميز بها السوق التركي في هذا القطاع، فإن المعرض يشكل منصة إقليمية مهمة لربط الشركات المصرية بالمشترين الأتراك والأجانب على حد سواء. 

كما يشهد السوق المصري في المقابل استثمارات بارزة من كبرى الشركات التركية العاملة في الصناعات الغذائية، والتي تتخذ من مصر قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية. 

وقد وقعت إحدى هذه الشركات مؤخرًا عقدًا لتأسيس أول مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجري التنسيق لتوقيع عقد جديد مع شركة تركية أخرى تعمل بالقطاع نفسه.

من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن اللقاءات الرسمية والاتصالات المستمرة بين الجانبين المصري والتركي ساهمت في خلق مناخ إيجابي يعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.

وأضاف أن مجالات التعاون الواعدة بين البلدين تشمل الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إلى جانب الطاقة واللوجستيات، مشيرًا إلى حرص الشركات التركية على التوسع الاستثماري في مصر بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بينما تواصل الصادرات المصرية تنويع حضورها في السوق التركي.

