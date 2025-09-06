بعد ميسي.. لاعب جديد يودع جماهير الأرجنتين

أكد نيكولاس أوتامندي، مدافع بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني، أن المواجهة أمام فنزويلا، التي أقيمت ضمن الجولة 17 من تصفيات كأس العالم 2026، كانت آخر مباراة رسمية له بقميص "التانغو" على أرض الأرجنتين.

وشارك أوتامندي، البالغ من العمر 37 عامًا، في فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على فنزويلا، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مونومينتال في العاصمة بوينس آيرس، حيث قال عقب المباراة: "كنت بحاجة لهذا الفوز لأنها كانت مباراتي الرسمية الأخيرة في بلادي."

ويمتلك أوتامندي مسيرة دولية حافلة، حيث خاض 131 مباراة دولية مع الأرجنتين، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، كما حصل على 28 بطاقة صفراء، وكان ركيزة أساسية في خط الدفاع خلال العديد من المحطات الكبرى.

وتوج أوتامندي بعدد من الألقاب الكبرى مع "التانجو"، أبرزها:

كأس العالم 2022 في قطر

لقبان في كوبا أمريكا

بطولة فيناليسيما 2022 أمام منتخب إيطاليا

ويأتي وداع أوتامندي بعد إعلان أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في وقت سابق أن مواجهة فنزويلا هي الأخرى كانت الأخيرة له على الأراضي الأرجنتينية من حيث المباريات الرسمية، في مشهد مؤثر لجيل ذهبي أعاد المجد لمنتخب بلاده.