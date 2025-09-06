الداخلية تكشف حقيقة فيديو لص حاول كسر زجاج سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة كسر زجاج سيارة "ملاكى" باستخدام حجر كبير وإرتداد الحجر فى وجهه.



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2018 ، بعدد من الصفحات المحلية والأجنبية ، ولم يرد أية بلاغات بشأنه فى حينه، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر “مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة”.

وبمواجهته إعترف بعلمه بكون المقطع المشار إليه قديم وتحصله عليه من إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى وإعادة نشره على حسابه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



