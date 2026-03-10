بيفكروا حيتسحروا فين.. محمد عبدالوهاب يهاجم لاعبي الأهلي

علق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى السابق ، على هزيمة الفريق أمس أمام طلائع الجيش.

وقال محمد عبد الوهاب ، الذى يحل ضيفًا على برنامج "النجوم في رمضان" ، الذي تُقدمه الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" فين الأهلى ياجماعة، فين الروح، فين فانلة الأهلى التقيلة اللى محدش يقدر يلبسها، لو جبنا 11 واحد من الجمهور يلعبوا أحسن من اللى لعبوا إمبارح".

وتابع: “مش دا الأهلى اللى موت نفسى عشانه مبقتش أشوف مبارياته بسبب الحالة دي”.

وأكمل قائلا : “شوفت مصطفى يونس وهو بيعيط واحنا مغلوبين، مشوفتش حد زعلان امبارح، كانوا بيفكروا هيتسحروا فين".