"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدى شخص على زوجته بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية ربة منزل وبسؤالها أفادت بأن مقطع الفيديو قديم تم تصويره منذ عامان حال قيام زوجها بالتعدى عليها وعلى أهلها بالضرب وإحداث إصابتهم وتم التصالح فيما بينهم فى حينه ، وقامت بإعادة نشر المقطع لمعاودته التعدى عليها بالضرب منذ عدة أيام أمام نجلتها بسبب خلافات زوجية.



تم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إتهم زوجته بالتشهير به بنشرها مقطع فيديو قديم تم الفصل فيه قضائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.