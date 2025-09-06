تدريبات مكثفة.. المصري يستعد بقوة لمواجهة الزمالك في الدوري

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري وضع برنامجاً تدريبياً مكثفاً للاعبي الفريق، مقسماً على فترتين،صباحية في صالة الجيم لرفع الكفاءة البدنية، وأخرى على الملعب لتوجيه اللاعبين ومراقبة النواحي الفنية، وذلك استعداداًللمباراة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.



ويعمل الجهاز الفني للنادي المصري، على وضع خطة فنية لزيادة القدرات الدفاعية للاعبي الفريق البورسعيدي خلال فترةالتوقف الدولى، وذلك استعداداً لاستئناف بطولة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف

وطالب التونسي نبيل الكوكي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة ببطولة الدوري



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، داخل معسكره المغلق بمدينة بورفؤاد، لمواجهة نادي الزمالك، والتيتجمع الفريقين فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمرمسابقة الدوري.