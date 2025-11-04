قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس

مفتي الجمهورية يشارك محافظة كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي
مفتي الجمهورية يشارك محافظة كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي
أحمد سعيد

شارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في احتفالات محافظة كفر الشيخ بمناسبة العيد القومي الـ 69 للمحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، ود.اسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأشرف الجندي محافظ الغربية، وطارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجامعية، وذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها المحافظة تخليدًا لذكرى انتصارات أهالي البرلس وصمودهم البطولي في وجه العدوان الثلاثي عام 1956.

مفتي الجمهورية يشارك محافظة كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي الـ69

وخلال الاحتفال الذي أُقيم بجامعة كفر الشيخ، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه إلى محافظة كفر الشيخ التي أنجبت رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدّموا نموذجًا فريدًا في الوطنية والفداء خلال ملحمة البرلس الخالدة، التي ستظل شاهدًا على تلاحم الجيش والشعب في الدفاع عن الوطن وسيادته.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العيد القومي للمحافظة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في دروس التاريخ واستلهام قيم التضحية والإخلاص والعزيمة من أبناء البرلس الذين سطروا بدمائهم صفحة مضيئة في سجل الوطنية المصرية، مؤكدًا أن تلك الروح البطولية يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة وهي تشارك في بناء الجمهورية الجديدة بعلمها وعملها.

وأشار المفتي إلى أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة كفر الشيخ، تمثل حصن الوعي والفكر الرشيد، مؤكدًا أن مواجهة التطرف والتحديات الفكرية تكون بنشر العلم الصحيح وبناء العقول الواعية، وأن دار الإفتاء المصرية تضع هذا الهدف في صميم رسالتها، من خلال فروعها ومراكزها البحثية التي تسعى لنشر الاعتدال والفهم الصحيح للدين.

كما ثمّن مفتي الجمهورية جهود محافظة كفر الشيخ في دعم العمل الدعوي والعلمي، وتعاونها المثمر مع دار الإفتاء المصرية لإنشاء فرع جديد للدار بالمحافظة، ليكون مركز إشعاع علمي ودعوي يقدّم خدمات شرعية متكاملة ويُسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين أبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره العميق لمشاركة فضيلة المفتي في احتفالات العيد القومي، مشيرًا إلى أن وجوده يُعد رسالة دعم واعتزاز لأبناء المحافظة، ومصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء بروح البرلس التي لا تعرف إلا النصر والعطاء. 

ونوه محافظ كفر الشيخ بأن المحافظة تفخر بانتماء فضيلة المفتي إليها، وتثمن دوره الوطني في نشر الفكر الوسطي المستنير.

مفتي الجمهورية المفتي مفتي الجمهورية يشارك محافظة كفر الشيخ احتفالها بالعيد القومي الـ69 محافظة كفر الشيخ العيد القومي احتفالات محافظة كفر الشيخ بمناسبة العيد القومي الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

توقعات الخبراء لأسعار الذهب.. جولدمان ساكس: فك الدولرة تقوده..زيادة: قيمته مبالغ فيها

مشغولات ذهبية

تراجع كبير في أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد