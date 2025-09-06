نصب يا جماعة.. تامر عاشور ينفي مشاركته في الحفل الرباعي بالسعودية

نفى الفنان تامر عاشور، خبر مشاركته في الحفل الرباعي في السعودية، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عاشور عبر خاصية الاستوري: “ده نصب يا جماعة، ناس كتير بعتتلي على الحفلة دي مخصوص، أي حفلة هنكون إحنا أول ناس منزلين إعلانها".

وأحيا الثنائي تامر عاشور وبهاء سلطان حفلاً استثنائياً ضمن فعاليات مهرجان صيف بنغازي، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 8 آلاف متفرج، امتلأت بهم مقاعد وقاعات المهرجان حتى آخرها.

افتتح تامر عاشور الحفل بأجواء طربية مميزة، وغنى "هيجيلي موجوع" التي تفاعل معها الجمهور الليبي بالغناء والتصفيق الحار، قبل أن يواصل رحلته الغنائية بمجموعة من أبرز أعماله مثل: افترقنا، إنت اخترت، تيجي نتراهن، ياه، بقول عادي، بالإضافة إلى تقديمه أغنية النجمة أنغام الشهيرة "لوحة باهتة" من ألحانه، والتي لاقت استحسان الجمهور.

كما شاركه الملحن إسلام رفعت الغناء في إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وأثناء فقرته، حرص عاشور على الإشادة بالفنان بهاء سلطان، واصفاً إياه بـ"المطرب الكبير"، ثم قدّمه للجمهور الذي استقبله بحفاوة بالغة قبل صعوده إلى المسرح.