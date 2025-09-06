السجن 5 سنوات للمتهم بالتهديد بنشر صور مسيئة لخطيبته السابقة بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا، بالسجن لمدة 5 سنوات، لعامل، لاتهامه بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور مسيئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، على ألا يتم خطبتها لشخص أخر غيره، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14252 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1378 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "سليمان أ س"، هارب، لأنه في غضون شهر أغسطس 2024 وحتي تقديم البلاغ بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "نجلاء ع ع"، بإفشاء الصور المتحصل عليها والمنقولة عن طريق الهواتف المحمولة، شفهياً "في محادثات صوتية"، بنشر صوراً خاصة بها خادشة للحياء وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو عدم خطبتها لشخص آخر غيره، وقد وقع ذلك التهديد بواسطة شخص آخر وهو والده على النحو المبين بالأوراق.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى عن حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن نقل عن طريق التليفون صوراً شخصية لها، تمهيدا لارتكاب جرائمه محل التهم التالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه "عنتر على محمود"، بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية بأن قام بإرسال العديد من الرسائل إليه قاصداً إزعاجه على النحو المبين بالأوراق، كما أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه عنتر على محمود، دون موافقته، تتضمن صورا عارية خادشة الحياء، خاصة بابنته المجني عليها "نجلاء"، على النحو المبين بالأوراق، كما استعمل الصور الخاصة بالمجنى عليها، وكان ذلك بغير رضائها بأن أرسلها إلى والدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم تعمد مضايقة المجني عليها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكباً جرائمه محل التهم السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام بإنشاء واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً "موضوع التهم السالفة"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.