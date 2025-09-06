قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس

منتخب مصر للسباحة بالزعانف
منتخب مصر للسباحة بالزعانف
محمد سمير

توج منتخب مصر للسباحة بالزعانف، بلقب البطولة العربية، والبطولة الإفريقية، والمقامة حاليًا في تونس خلال الفترة من 2 حتى 7 سبتمبر 2025.

ورفع الفراعنة رصيدهم الإجمالي إلى 67 ميدالية متنوعة، في المسافات القصيرة والطويلة، بواقع 37 ذهبية، و21 فضية، 9 برونزيات، ليحصلوا على المركز الأول في البطولة العربية والبطولة الإفريقية أيضًا.

وحصل اللاعب أحمد هشام على كأس أفضل سباح في البطولة الإفريقية، وحصلت فريدة فرج على كأس أفضل سباحة في البطولة العربية.

ونجح الفراعنة في حصد 7 ميداليات متنوعة في اليوم الثالث لمنافسات المياه المفتوحة بالبطولة.

وجاءت نتائج اليوم الثالث في منافسات المياة المفتوحة كالتالي:

توج مهاب إيهاب بالميدالية الذهبية في منافسات 1 كيلو مونو، وفي نفس السباق حصل حسن الدفراوي على الميدالية الفضية.

وتوجت ندى مجدي بالميدالية الذهبية في منافسات 1 كيلو مونو، وملك شريف حصلت على الميدالية الفضية في السباق ذاته.

وحصل أحمد هشام على الميدالية البرونزية في سباق 1 كيلو مزدوجة، وتوجت فريدة فرج بالميدالية الفضية، في 1 كيلو مزدوجة.

كما حصل الفراعنة على المركز الأول وذهبية التتابع، بفريق مكون من، ندى مجدي، مهاب إيهاب، يوسف السولية، فريدة فرج.

وتضم البعثة المصرية جهازا فنيا وإداريا بقيادة أشرف البكل رئيسا للبعثة، ويسري عبد الفتاح إداريا، وإسلام حمص مشرفا عاما على المنتخب، بجانب المدربين أحمد عبد الصمد وكريم الشرقاوي.

أما قائمة اللاعبين فتضم: ندا مجدي، ملك شريف، فريدة محمد، مريم حلمي، مريم جلال، سيف أيمن، سيف محمد، أحمد هشام، طارق حسن، مهاب إيهاب، حسن الدفراوي، يوسف السولية.

ومن جهة أخرى، وقع اختيار الاتحاد الدولي للسباحة بالزعانف على الحكم المصري أحمد موسى ليكون الحكم العام للبطولة، في اعتراف جديد بكفاءة التحكيم المصري على الساحة الدولية.

وبذلك ينجح المنتخب المصري، في مواصلة سلسلة نتائجه التاريخية، إذ لم يغِب عن منصات التتويج في البطولات العربية والأفريقية منذ عام 1999، ليبقى المرشح الأول لحصد الألقاب وتعزيز مكانته كقوة عظمى في رياضة السباحة بالزعانف.

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

