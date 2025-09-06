غير مسئولة وخطيرة.. العاملين بالمالية يدينون تصريحات نتنياهو بشأن معبر رفح

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وباسم 30 مليون عامل مصري، رفض تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الخاصة بفتح معبر رفح للتهجير.

وأكد النائب عبد الفضيل، أن عمال مصر يرفضون هذه التصريحات جملة وتفصيلاً، ويصفونها بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، وتمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".

ودعا أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية المجتمع الدولي بكل أطرافه، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الممارسات والتصريحات الخطيرة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق الإنسانية، محذراً من أن التغاضي عن مثل هذه الممارسات لن يهدد فقط الاستقرار الإقليمي، بل سيؤدي إلى إشعال بؤر جديدة للفوضى بما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

وجدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك تأكيد عمال مصر على إدانتهم ورفضهم تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة ، مؤكدا أن مصر مستمرة في دعمها الثابت للشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه المشروعة كاملة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.