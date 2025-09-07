لعام دراسي جيد.. خبير تنمية بشرية: أولياء الأمور عليهم تحفيز الأطفال والطلاب بشكل إيجابي

أكد الدكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية أنه لا بد من تحفيز الطفل والطالب العام الدراسي بشكل إيجابي وتشجيعه مع ضرورة عدم تعريض الطفل لضغط قبل الدراسة



وقال طارق إلياس، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه لا بد من إعطاء الطالب راحة لمدة ساعة يوميا بعد العودة من المدرسة، حتى لا يشعر كانه في سجن، مؤكدا أن أقل توقيت لراحة الطالب من 7 لـ 8 مساءا، خاصة أن النوم يعطي الطفل والطالب تركيزا كبير.

وتابع خبير التنمية البشرية، أن التأهيل يأتي بداية من النوم مبكرا بشكل تدريجي حتى يعتاد على الموعد المحدد لبداية العام الدراسي

والنوم يكون بداية من الساعة 11 مساءا، إضافة إلى القراءة بدلا من استخدام الهاتف المحمول ولكن دون إعطاء الطفل إيجاء بأنه يتم التجهيز للعام الدراسي.