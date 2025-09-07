أحمد فتوح يعتذر لجهاز الزمالك عن خطأ مباراة وادي دجلة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اعتذار أحمد فتوح للجهاز الفني بالزمالك عن الخطأ في مباراة وادي دجلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"أحمد فتوح اعتذر للجهاز الفني عن الخطأ في مباراة وادي دجلة وتعهد بالمساهمة مع الفريق لحصد البطولات".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين أحمد فتوح وبنتايج.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عقد جلسة ودية قبل مران الزمالك أمس، مع الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايج، وخلال الجلسة المدرب أكد على ثقته في الثنائي وأكد لهم إنهم لاعبون كبار وسيتم الاستفادة منهم بشكل أساسي في مباريات الفريق.

وأضاف، أن المدرب في كلامه مع الجهاز الفني أنه سيكون هناك سياسة التدوير بين فتوح وبنتايج في حالة جاهزية الثنائي، ولكن الأقرب لشغل مركز الظهير الإيسر في مباراة دجلة هو أحمد فتوح.