من العلمين إلى ماسبيرو.. «الإسكان» تتابع تفاصيل مشروعات أوراسكوم وخطة إنجازها في مواعيدها

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي شركة أوراسكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة بعددٍ من المدن الجديدة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة، ومنها المدينة التراثية، والحي اللاتيني، والأبراج الشاطئية بمنطقة LD01، بالإضافة إلى موقف التوريدات الخاصة بمكونات المشروعات، والموقف التنفيذي لأبراج مارينا.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير الإسكان بضرورة دفع الأعمال بالمدينة التراثية للانتهاء منها، وتكثيف العمالة بالحي اللاتيني لاستكمال الوحدات والأعمال المتبقية وتسليمها للحاجزين في المواعيد المقررة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التي تنفذها شركة أوراسكوم في العاصمة الإدارية الجديدة وأحد المشروعات السكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في أبراج ماسبيرو بالأجزاء التي تتولى الشركة تنفيذها، سواء الأبراج التجارية والترفيهية أو السكنية، بالإضافة إلى الساحة بمحيط الأبراج ومحطة الكهرباء بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات التي تنفذها شركة أوراسكوم، مشددًا على دعمه الكامل لها من أجل دفع عجلة العمل والالتزام بالانتهاء منها في المواعيد المحددة.