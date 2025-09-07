وزير الكهرباء يبحث مع شركة سويدية رفع كفاءة الطاقة وتطوير الشبكات

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وادريان جوجسبرج الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء بشركة "ABB" العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة ومنع الهدر في التيار والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراكز التحكم والعدادات الذكية وغيرها لإدارة الأحمال والاستخدامات، وكذلك بناء القدرات للعاملين وإدارة الأصول الفنية لشركات توزيع الكهرباء.



تناول الاجتماع، بحث التعاون في مجالات تحويل المصانع للعمل بالطاقة المتجددة وبرنامج العمل الخاص بتحويل مصانع "ABB" فى مصر إلى منشأة صناعية صديقة للبيئة ذات بصمة كربونية صفرية، وكذلك الدور الذى تقوم به الشركة في المشروعات القومية

وناقش الاجتماع التعاون في مجال رفع كفاءة شبكات التوزيع ونقل الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة في رفع كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لاسيما مشروعات الربط مع أوروبا، وتطرق الاجتماع إلى تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الشبكة الكهربائية بأحدث تقنيات الضغط العالي والتيار المباشر، ونظم نقل التيار المتردد وغيرها في إطار خطة دعم وتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة في الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة، وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات العمل المشترك وزيادة التعاون في تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم، ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد وتحسين معدلات الأداء في الشبكات.



استعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء، ورؤية الشركة وخططها الاستثمارية في مصر والمنتجات والتقنيات التي تعكس معدلات عالية في رفع كفاءة الطاقة، وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية في إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية، لاسيما من الطاقات المتجددة، ومجابهة الزيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال، موضحا الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحقيق الاستقرار والاستدامة وتحسين جودة التغذية والخدمات الكهربائية المقدمة، مشيرا إلى ملف كفاءة الطاقة والذى يجرى العمل عليه بالتعاون مع الشركاء، مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال في تنفيذ المشروعات في إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة، والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.