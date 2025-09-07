برلمانية: ارتفاع إيرادات السياحة تتويج لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية ارتفاع إيرادات السياحة في مصر لنحو 8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025 بزيادة ملحوظة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك الإنجاز، يأتى تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية، وتنويع المنتجات السياحية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفي، في تصريحات لها اليوم، إن هذا النجاح جاء نتيجة زيادة أعداد السائحين خلال الفترة الماضية حيث شهدت مصر تدفقًا قياسيًا للسياح، واستقبلت نحو 8.7 مليون زائر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

وأضافت مصطفي، أن مصر تمكنت من جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف الأسواق التقليدية والواعدة، مما ساهم في تعزيز مرونة القطاع، بالإضافة إلي إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتقديم تجربة سياحية فريدة ومميزة للسائحين، بدءًا من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وثمنت سحر طلعت مصطفى، جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك المطارات والفنادق والمتاحف، مثل المتحف المصري الكبير، لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع.

وتابعت، أن ذلك الإنجاز يعد مؤشر قوي على أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفنا باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، مضيفة أن ذلك النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين في القطاع، من القطاع العام والخاص.

ودعت النائبة سحر طلعت مصطفى، لاستمرار التنسيق بين القطاعات المختلفة في مجال السياحة لتقديم منتجات سياحية مبتكرة ومستدامة، تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.