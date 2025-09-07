أخبار التكنولوجيا| آبل تدخل عصر السرعة مع أول آيفون برامات 12 جيجابايت.. ريلمي تطلق إصدارا خاصا من Realme Neo 7 Turbo مع ميزات AI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom



أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة OpenAI بصدد إنتاج أول شريحة ذكاء صناعي لها في العام المقبل بالتعاون مع عملاق أشباه الموصلات الأمريكي Broadcom.



32 مليار دولار | صفقة تاريخية لـ جوجل في إسرائيل تتزامن مع دعاية مثيرة للجدل بشأن غزة .. تفاصيل العقد الخاص مع مكتب نتنياهو



خلال اليومين الماضيين، أعلنت شركة ألفابت Alphabet، الشركة الأم لـ جوجل Google، عن استحواذها على شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني في صفقة نقدية بلغت 32 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ إسرائيل التقني، وأكبر صفقة تبرمها جوجل على الإطلاق.



ابتكار ثوري.. نظام ذكاء اصطناعي متطور يعيد الأمل لمرضى الشلل



كشفت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA، عن تطوير نظام جديد لواجهة الدماغ والحاسوب BCI، قابل للارتداء وغير جراحي، يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية على استعادة بعض قدراتهم على التحكم في الأدوات والمهام اليومية.



موعد إطلاق iOS 26 لأجهزة آيفون.. جهز موبايلك



يتزايد اهتمام مستخدمي آيفون لمعرفة موعد إطلاق iOS 26، وفي الوقت الذي أصبحت فيه النسخ التجريبية متاحة للمطورين والعامة، يترقب الملايين حول العالم الإصدار الرسمي للنظام الذي يتوقع أن يحدث تحولا كبيرا في تجربة استخدام أجهزة آيفون، فهل سيكون جهازك من بين الهواتف المؤهلة لهذا التحديث؟.

أطلقت شركة ريلمي Realme، بالتعاون مع China Mobile إصدارا خاصا من هاتفها Realme Neo 7 Turbo في السوق الصينية، تحت اسم Realme Neo 7 Turbo AI Edition.

افتتحت شركة نوكيا Nokia، رسميا مركزا جديدا للأبحاث والتطوير والتصنيع في مدينة أولو بـ فنلندا، في خطوة تعزز مكانتها في سباق تطوير شبكات الجيل الخامس 5G والجيل السادس 6G.

تتوقع شركة تحليل البيانات TrendForce أن ترتفع شحنات سلسلة هواتف iPhone 17 بنسبة 3.5% مقارنة بسلسلة iPhone 16 في عام 2024.