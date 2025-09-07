قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالمنوفية

مروة فاضل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في المنوفية من انتشال جثمان شاب من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بغرق شاب داخل فرع النيل المار بقرية زاوية البقلي.

وبالانتقال تم انتشال الطالب محمود سالم طالب في الثانوية العامة، حيث تبين نزوله للاستحمام في مياه النيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة.

تم انتشال الجثمان من أمام قرية طنوب وسط حالة من الحزن بين الجميع الذين وصفوا الشباب بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة.

وتم إيداع الجثمان المستشفي لحين تسليمه الي ذويه بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

