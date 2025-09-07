انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في المنوفية من انتشال جثمان شاب من قرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بغرق شاب داخل فرع النيل المار بقرية زاوية البقلي.

وبالانتقال تم انتشال الطالب محمود سالم طالب في الثانوية العامة، حيث تبين نزوله للاستحمام في مياه النيل وجرفه التيار لعدم اجادته السباحة.

تم انتشال الجثمان من أمام قرية طنوب وسط حالة من الحزن بين الجميع الذين وصفوا الشباب بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة.

وتم إيداع الجثمان المستشفي لحين تسليمه الي ذويه بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.