حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة بلا رموز خلافية وتعكس الهوية الوطنية

كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن الشكل العام للعملة السورية الجديدة، مؤكدًا أن تصميمها لن يتضمن صورًا لأشخاص أو معالم أثرية، في خطوة تهدف إلى تجنب الرموز التي قد تُثير الجدل أو تفرّق بين المواطنين.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن نريد عملة تجمع السوريين، لا أن تفرّقهم، لذلك، قررنا ألا تتضمن العملة الجديدة صورًا لشخصيات أو آثار، التصميم يتم بأيدٍ سورية، وهو جزء من الهوية البصرية الجديدة التي يعتز بها كل مواطن".

وأوضح أن تصميم العملة دخل مراحله النهائية، وأنه سيتم لاحقًا تسليمه إلى شركات طباعة متخصصة، تتولى تحويل الرسومات إلى قوالب قابلة للطباعة، باستخدام أحدث التقنيات، مشدّدًا على أن الليرة السورية "ليست مجرد أداة تبادل، بل رمز للسيادة المالية، ومرتبطة بمرحلة بناء الاقتصاد السوري الحديث".

وتابع: "رغم كل الظروف، استطاع مصرف سوريا المركزي أن يصمد، ونأمل أن يعكس التصميم الجديد ما يتمناه المواطن السوري ويراه فيه من تطلعات لمستقبل أفضل".