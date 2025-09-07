حاكم مصرف سوريا المركزي عن خطة استبدال العملة: طرح تدريجي واستبدال كامل خلال 5 سنوات

كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن ملامح خطة استبدال العملة السورية القديمة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذا المشروع انطلقت منذ عدة أشهر، وتشمل الجوانب اللوجستية المتعلقة بجمع الأوراق النقدية القديمة، إتلافها، وطرح العملة الجديدة في السوق.

وأوضح الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية الاستبدال ستتم وفق مراحل زمنية واضحة ينظمها قانون السلطة النقدية، تبدأ بمرحلة ما قبل الطرح، ثم مرحلة الطرح التي ستشهد تداول العملتين القديمة والجديدة بشكل متزامن، تليها مرحلة الاستبدال، وأخيرًا مرحلة التبديل عن طريق مصرف سوريا المركزي، والتي تمتد قانونًا حتى خمس سنوات، وتتم حصريًا عبر المصرف.

وقال الحاكم: "نحن نعمل وفق استراتيجية مهنية، وندرك أن هناك مخاطر، لكننا لا ندع الخوف يحدد خطواتنا، لقد توصلنا إلى وسائل واستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، ولدينا ثقة بوطننا وبقدرة مؤسساتنا على التنفيذ".

وأضاف، أن حملة إعلامية واسعة ستواكب عملية الطرح، من خلال نشر مقاطع توعوية قصيرة تشرح شكل العملة الجديدة، وآلية الاستبدال، والتعامل معها، كما ستُلزم المحال التجارية بعرض الأسعار بالعملتين خلال الفترة الأولى، لضمان سهولة الانتقال وتفادي أي ارتباك في الأسواق، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالتعليمات.

وأشار الحصرية إلى أن المصارف المحلية باتت على دراية تامة بخطة التغيير، عبر لجان تشغيلية وتنفيذية تم تشكيلها لهذا الغرض، مؤكدًا أن مصرف سوريا المركزي يهدف لأن تكون تجربة استبدال العملة "قصة نجاح" تضاف إلى التجارب الإيجابية التي شهدتها أكثر من 70 دولة حول العالم.

وفي جانب رمزي من الخطة، قال الحصرية إن هناك ثلاث فئات على الأقل من العملات القديمة تحتوي على رموز ارتبطت بمرحلة سياسية سابقة، وقد اعتبر أن التخلص منها هو جزء من "التحرر المالي" الذي يعقب التحرر السياسي.