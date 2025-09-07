حاكم مصرف سوريا المركزي: حذف صفرين من الليرة لن يغيّر من القيمة الحقيقية لها

كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن توجه المصرف لحذف صفرين من العملة السورية، في خطوة وصفها بأنها "إعادة ملاءمة شكلية" دون أن تمس بالقيمة الفعلية للّيرة.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "عملية حذف الصفرين لا تغيّر من القيمة الحقيقية للعملة، بل تُعد فقط تغييراً في القيمة الاسمية، الهدف هو تبسيط النظام النقدي وتسهيل التعاملات اليومية دون التأثير على القوة الشرائية."

وأوضح أن لجاناً متخصصة تعمل حالياً على تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سلاسة العملية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأكد الحصرية أن الأهم من حذف الصفرين هو إطلاق عملة سورية جديدة، تُطرح لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً، قائلاً: "لدينا حالياً 14 مليار قطعة نقدية قيد التداول، وهذا هو الوقت المناسب لتوديع المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر مواءمة للسياسة النقدية."

وأشار إلى أن المصرف المركزي سيطلق حملات توعية شاملة لشرح تفاصيل العملة الجديدة وتطبيقات حذف الصفرين، مؤكداً التواصل المستمر مع جمعيات المحاسبة القانونية، ومجلس المحاسبة والتدقيق، ووزارات الاقتصاد والمالية والداخلية، لضمان التنفيذ السليم للعملية.

وختم الحصرية حديثه بالقول: "نبذل جهوداً كبيرة منذ عدة أشهر، ونحضّر لمرحلة ستكون لها رمزية سياسية، وأثر اجتماعي واقتصادي ملموس، من خلال توفير أداة أكثر فاعلية للسياسة النقدية في سوريا."