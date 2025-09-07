مصرف سوريا المركزي: طرح عطاء دولي لطباعة العملة وفق معايير أمنية عالية

أعلن الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن طرح عطاء دولي هذا الأسبوع لطباعة العملة السورية، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز السيولة النقدية والالتزام بأعلى المعايير الأمنية والجودة في عملية الطباعة.

وقال الحصرية، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "أطلقنا العطاء هذا الأسبوع، وندعو الشركات الدولية المتخصصة لتقديم عروضها، على أن تلتزم هذه الشركات بالمعايير الأمنية عالية الجودة المعتمدة دولياً."

وأوضح أن من بين شروط التقديم أن تكون الشركات قادرة على تمويل عملية الطباعة، مضيفًا: “نتوقع أن تصلنا عروضا من كبرى الشركات العالمية المهتمة بالدخول إلى السوق السورية، ونحن حريصون على اختيار الأفضل من بينها.”