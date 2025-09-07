منتخب بوركينا فاسو.. تعرف على المنافس الوحيد لمصر على تأشيرة المونديال

يخوض منتخب مصر، لقاءً مهمًا في السابعة مساء بعد غدٍ (الثلاثاء) أمام منتخب بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو في إطار منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وننشر في التقرير التالي المنافس الوحيد لزملاء القائد محمد صلاح على بطاقة التأهل للمونديال ويتناول نتائجه في التصفيات وأبرز نجومه وأهم إنجازاته في التقرير التالي:

"ريمونتادا" قوية

بدأ المنتخب الملقب بـ "الخيول" مشواره في التصفيات بشكل ضعيف وخسر 7 نقاط في الجولات الأربع الأولى، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفيه من غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الافتتاحية وسيراليون (2 – 2) في الجولة الرابعة وتكبد خسارته الأولى أمام منتخب مصر (1 – 2) في الجولة الثالثة وحقق فوزًا وحيدًا على منتخب إثيوبيا (3 – 0) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

مع انطلاقة الجولة الخامسة كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة أحد القوى الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإفريقية خلال الـ 12 عاماً الماضية ’ حيث تمكن من حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على جيبوتي (4 – 1) وغينيا بيساو خارج الديار (2 – 1) ثم جيبوتي مرة أخرى (6 – 0) خارج قواعده أيضاً واستعاد بريقه كمنافس قوي لمنتخب مصر على تأشيرة العبور للمونديال وفقاً لكل التوقعات قبل انطلاق التصفيات.

تحت قيادة مديره الفني الوطني، براما تراوري خاض منتخب بوركينا فاسو 15 مباراة ما بين رسمية وودية حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 5 مواجهات وغالبًا ما يخوض المدرب البالغ من العمر 63 عامًا مبارياته بطريقة (4 – 3 – 3) لكنه يغيرها أحيانًا إلى (4 – 2 – 3 – 1) لكنه خاض مباراة جيبوتي الأخيرة بطريقة (4 – 5 – 1).

قائمة كاملة من المحترفين

اختار براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو منذ 11 مارس 2024 خلفاً للفرنسي هوبرت فيلود ’ اختار 21 لاعبًا لخوض لقاءي جيبوتي ومصر في الجولتين السابعة والثامنة وكانت القائمة كاملة من المحترفين بينهم 14 في أندية أوروبية بإنجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وويلز وإسكتلندا وأوكرانيا وسلوفاكيا ومولدوفا و بالإضافة لمحترفين اثنين في الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة ينشطون في أندية عربية في الجزائر والسودان وقطر وثنائي الدوري المصري سعيد سمبوري، مدافع البنك الأهلي وإبراهيم بلاتي توريه متوسط ميدان نادي بيراميدز بطل النسخة الماضية في دوري أبطال إفريقيا.

يُعد قلب باير ليفركوزن الألماني إدموند تابسوبا البالغ من العمر 26 عامًا واحدًا من أهم العناصر في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، كما أنه الأغلى على الإطلاق بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو ومعه زميله في الخط الخلفي ناصر دجيجا لاعب جلاسجو رينجرز الإسكتلندي وجناح سندرلاند الإنجليزي المخضرم بيرتراند تراوري صاحب الـ 30 عامًا، بالإضافة لجناح برينتفورد الإنجليزي الشاب دانجو أوتارا صاحب الـ 23 ربيعًا وأفضل المساهمين في أهداف منتخب بلاده في التصفيات برصيد 7 مساهمات (4 أهداف + 3 تمريرات حاسمة)، ومعهم مهاجم شاختار الأوكراني الصاعد لاسينا تراوري (21 سنة) صاحب هدف "الخيول" في مباراة مصر في الجولة الثالثة وهداف الفريق في التصفيات برصيد 5 أهداف والذي غاب عن مواجهة جيبوتي السابقة بسبب الإصابة.

قوة إفريقية واعدة

رغم عدم تأهله لنهائيات كأس العالم على الإطلاق وابتعاده كذلك عن أي إنجاز قاري في بداياته ’ فرض منتخب بوركينا فاسو المصنف رقم 12 إفريقيًا و63 عالميًا برصيد 1386.06 نقطة ’ فرض نفسه كقوة صاعدة وطموحه منذ عام 1998 عندما تمكن من بلوغ المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا في هذه السنة تحت قيادة المدرب الفرنسي الشهير فيليب تروسيه، مستغلاً تنظيم الحدث الكبير على أرضه لكنه خسر في قبل النهائي أمام منتخب مصر (0 – 2) بتوقيع حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب، ثم تمكن من بلوغ المباراة النهائية في نسخة 2013 وخسر الرهان أمام نيجيريا بهدف على ملعب البنك الوطني في جوهانسبرج، كما تأهل للمربع الذهبي في نسخة 2021 بالكاميرون.

أما على مستوى الشباب والناشئين فقد كان النجاح أكبر بكثير حيث توج المنتخب البوركيني تحت 17 عامًا باللقب الإفريقي عام 2011 في رواندا بعد تفوقه على أصحاب الأرض (2 – 1) في المباراة النهائية، وقبلها تأهل للمباراة النهائية في نسختي 1999 في غينيا وخسر أمام غانا (1 – 3) و2001 في سيشل وخسر أيضًا أمام نيجيريا (0 – 3) ثم أنهى ثالثاً في نسختي 2009 و2023 بالجزائر بعد تفوقه على مالاوي (2 – 0) ومالي (2 – 1) كما توج ببرونزية مونديال ترينداد وتوباجو 2001 بعد الفوز على الأرجنتين (2 – 0).