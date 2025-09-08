محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة يستمع للمواطنين ويطمئن على الخدمات

أجرى اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة بمكتب تصديقات وزارة الخارجية بمدينة طنطا، تفقد خلالها انتظام العمل داخل المكتب واستمع مباشرة إلى المواطنين المترددين للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لهم، في إطار حرص محافظة الغربية على المتابعة الميدانية المفاجئة لمختلف القطاعات الخدمية والثقافية والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن الدولة تضع رضا المواطن في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أن تذليل العقبات وسرعة إنجاز الإجراءات أمر غير قابل للتهاون، موجهاً القائمين على المكتب بالحرص على حسن استقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة داخل قاعات الانتظار، مع الالتزام التام بالشفافية والدقة في تقديم المعلومات. وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المتابعة المفاجئة تأتي لرصد الواقع الفعلي على الأرض، والتأكد من وصول الخدمة بالشكل الأمثل الذي يليق بالمواطن، مؤكداً أن أية ملاحظات يتم رصدها خلال هذه الجولات تكون موضع معالجة فورية من الأجهزة التنفيذية.

دعم الأسر والعائلات

وعلى هامش جولته، تفقد محافظ الغربية دار الكتب بطنطا، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1913، أي قبل أكثر من 110 أعوام، حيث تأسست في عهد محب باشا مدير الغربية، وتضم نحو 50 ألف كتاب ومجلد من بينها كنوز نادرة مثل «القانون في الطب» لابن سينا (طبعة روما 1593م) و«وصف مصر» الصادر عن علماء الحملة الفرنسية (الطبعة الملكية 1821م). وتحتوي الدار على ثلاث قاعات رئيسية هي الاطلاع والدوريات والمراجع، إضافة إلى قاعة للدوريات القديمة التي تزخر بمجموعة متكاملة من أعداد المجلات الثقافية والعلمية والأدبية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بإجمالي 1616 مجلداً.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بقيمة دار الكتب وما تمثله من إرث ثقافي وتاريخي لمحافظة الغربية، مؤكداً أنها صرح تنويري لا يقل أهمية عن باقي المرافق الخدمية، ووجه بأن تواكب الدار العصر من خلال إدخال المزيد من الكتب والمراجع الحديثة والعمل على تعزيز خدماتها بما يتماشى مع احتياجات القراء من مختلف الأعمار.

وأكد المحافظ أن القراءة تمثل ركيزة أساسية في تشكيل وعي الإنسان وصقل شخصيته، وأن المحافظة ستعمل على دعم هذا الصرح الثقافي للحفاظ على دوره الريادي في نشر الثقافة والمعرفة بين الأجيال.