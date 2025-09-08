قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
أخبار البلد

مجلس الشباب المصري: مواجهة الأمية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

أكد مجلس الشباب المصري، أن قضية الأمية تمثل أحد التحديات الكبرى أمام تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأضاف المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا بالغًا بملف التعليم ومحو الأمية، باعتباره أولوية وطنية لا تقل أهمية عن مشروعات البنية التحتية والاقتصاد، فبناء الإنسان هو الاستثمار الأهم لمصر الحديثة.

وأشار المجلس إلى أن الشباب يمثلون قوة دافعة رئيسية في مواجهة الأمية، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية، وحملات التوعية، ودعم برامج محو الأمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، 

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مواجهة الأمية ليست مجرد معركة مع الأرقام، لكنها معركة من أجل الكرامة الإنسانية والحق في المعرفة.

ولفت ممدوح إلى أن الشخص المتعلم يصبح أكثر قدرة على المشاركة في بناء وطنه، وأكثر وعيًا بحقوقه وواجباته، مضيفا: من هنا، يضع مجلس الشباب المصري قضية التعليم ومحو الأمية على رأس أولوياته، إيمانًا بأن الشباب هم القوة القادرة على إحداث التغيير على الأرض".

وأكد أن القضاء على الأمية ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، بل هو أيضًا شرط أساسي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان مشاركة فاعلة لكل مواطن في الحياة العامة.

ودعا المجلس إلى تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والعمل بروح الفريق، من أجل الوصول إلى مصر خالية من الأمية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

اليوم العالمي لمحو الأمية محو الأمية مجلس الشباب المصري قضية الأمية التنمية المستدامة

