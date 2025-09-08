الوزراء الفرنسي: المشرعون لديهم القدرة على إسقاط الحكومة ولكن عليهم عدم الهروب من الواقع

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أنّ المشرعين لديهم القدرة على إسقاط الحكومة ولكن عليهم عدم الهروب من الواقع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



على النواب التصويت بما يمليه عليهم ضمائرهم في تصويت الثقة على الحكومة



طالب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، النواب بالتصويت بما يمليه عليهم ضمائرهم في تصويت الثقة على الحكومة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

انقسامات فرنسا تهدد صورتها وسمعتها

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أنّ انقسامات فرنسا تهدد صورتها وسمعتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.