وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى المدير الإقليمي لشركة ديمي البلجيكية العاملة في مجالات التكريك والإنشاءات البحرية

في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ستيفان جيوزيبي المدير الإقليمي لشركه ديمي البلجيكية DEME Group وهى شركة مقاولات دولية متخصصة في أعمال التكريك والانشاءات البحرية، واستصلاح الأراضي، والبنية التحتية البحرية، والطاقة، والمشروعات البيئية.

وقد ناقش الاجتماع التطورات المتعلقه بمشروعات الشركة في مصر والمشروعات الاستثمارية المستقبلية خاصه المتعلقة بميناء جرجوب والهادفة لجعله ميناء عالمي للإنتاج والتصدير إلى الإتحاد الأوروبي، كما بحث اللقاء إقامة مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر ، وكذا مشروعات في مجال الأسمدة قائمة على الطاقة المتجددة للتتواءم مع التشريعات الجديدة للإتحاد الأوروبي والخاصه بآلية تعديل حدود الكربون CBAM .

كما استعرض اللقاء آليات تمويل هذه المشروعات من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل والوزير المفوض التجاري رشا جلال.

