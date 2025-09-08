وزير البترول الأسبق: مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات بديلة قوية تضمن طاقة آمنة

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وزارة الكهرباء عملت مجهودات كبيرة خلال الفترة القادمة بالعمل على رفع كفاءة الطاقة الكهربائية، ومع وجود مشروعات للطاقة الجديدة، مما يجعل هناك تخفيف من الضغط على قطاع الغاز.

وقال اسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”،أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قدرات بديلة قوية تضمن لها تحقيق أمن الطاقة، حيث تمتلك بدائل تتيح إنتاج واستهلاك نحو 7 مليارات قدم مكعبة تتوزع بين 3 مليارات قدم مكعبة عبر وحدات التغويز المستوردة، و4 مليارات قدم مكعبة من الإنتاج المحلي، بخلاف الطاقات الجديدة والمتجددة

وتابع وزير البترول الأسبق، أن هذه المنظومة المتكاملة تمنح مصر مرونة استراتيجية وقدرة على التعامل مع أي متغيرات جيوسياسية أو اقتصادية تؤثر في أسواق الغاز العالمية. وأكد أن القاهرة تعمل على تنويع مصادر إمداداتها بشكل دائم، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستقرار والتخطيط على المدى الطويل، بعيدًا عن الضغوط الإقليمية أو القرارات الأحادية من جانب الشركاء.