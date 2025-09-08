قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: يجب إيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة العقارات الآيلة للسقوط

المهندس محمود عصام
المهندس محمود عصام
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط بآليات عملية وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن حجم التحديات على أرض الواقع يتطلب حلولًا جذرية تضمن سلامة المواطنين واستقرارهم.

وأوضح النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى البرلمان، وتمت إحالته إلى لجنة الإسكان، يهدف إلى إنشاء صندوق متخصص تكون مهمته الأساسية الإنفاق على ترميم العقارات المهددة بالانهيار، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية. 

وأشار إلى أن موارد الصندوق تم تحديدها بشكل يضمن استمراريته بعيدًا عن ميزانيات الأسر، بما يعزز قدرته على معالجة الأزمة بصورة فعالة ومستدامة.

الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة

شدد المهندس محمود عصام على أن هذه الآلية المقترحة يمكن أن تمثل حلًا متكاملاً يحقق الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة، مع وضع خطة طويلة المدى لترميم وصيانة المباني. 

ودعا إلى أهمية تفعيل دور الرقابة على الوحدات المحلية لضمان تنفيذ القوانين المنظمة لصيانة العقارات، وتوفير الموارد الكافية التي تسمح بتطبيق خطط الترميم على نطاق واسع.

وأكد أن مواجهة هذه القضية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان، من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي هو الطريق الأمثل للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة المزمنة.

مجلس النواب محمود عصام أزمة العقارات الآيلة للسقوط البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية

جامعة دمنهور تنعى الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية

رئيس مدينة الحمام بتفقد مستشفى الجمام

مجافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات لمصابي حادث اصطدام ميكروباص برصيف

محافظ بني سويف يناقش مع التنمية المحلية استراتيجية التنمية الريفية

محافظ بني سويف يناقش مع التنمية المحلية إستراتيجية التنمية الريفية

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد