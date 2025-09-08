قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
برلمان

برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي.


و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تدعم قدرته على التوسع والنمو،  إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشددت عضو النواب على ضرورة الاستمرار في إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة تعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.


تجدر الاشارة إلى أن حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

