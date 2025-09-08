برلمانية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتمكين القطاع الخاص كشريك في النمو الاقتصادي

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والحوازنة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي.



و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتسهيلات تدعم قدرته على التوسع والنمو، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشددت عضو النواب على ضرورة الاستمرار في إطلاق حزمة من السياسات والإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية وخدمية جديدة تعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.



تجدر الاشارة إلى أن حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات والداعمة للنمو التشغيل».



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.