وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي الشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية

في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، إلتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسئولي الشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية BIO Invest وهي مؤسسة مالية إنمائية حكومية مملوكة بالكامل للدولة البلجيكية تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

في الاقتصادات الناشئة والنامية كأداة من أدوات سياسة التعاون الإنمائي البلجيكية.

وقد استعرض الوزير خلال اللقاء التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم بحث سبل دعم وتطوير العلاقات بين الحكومة المصرية والشركة البلجيكية .

وتم خلال الاجتماع بحث أنشطة الشركة في مصر حيث تعد مصر إحدى الدول المؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من البرامج التمويلية للشركة ، وقد شهدت محفظة الشركة في مصر نموًا ملحوظًا من خلال مزيج من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مستهدفة قطاعات رئيسية تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والزراعة.

وقد استعرض اللقاء البرامج والخدمات التى تقدمها الشركة والتى تشمل تمويل طويل الأجل للمؤسسات الخاصة والوسطاء الماليين ومبادرات البنية التحتية في الدول النامية، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الأولوية للتنمية الشاملة مثل تمويل المؤسسات المالية كالبنوك المحلية وشركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي لتسهيل حصول رواد الأعمال على الائتمان، وكذا تقديم الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، إلى جانب الاستثمارات في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية الأخرى.

جدير بالذكر انه في عام 2021، قامت شركة BIO INVEST باستثمارها الأول في صندوق يركز على مصر عبر ضخ 10 ملايين دولار في صندوق Ezdehar Mid-Cap Fund II المخصص لدعم الشركات المصرية متوسطة الحجم والعائلية، بهدف تمكينها من التوسع والتطوير المؤسسي، ومن خلال هذا الصندوق وصناديق مماثلة، يتم تمويل شركات محلية في مجالات متنوعة مثل الأغذية الزراعية والتصنيع الغذائي، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، مما يسهم في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

حضر اللقاء السفير أحمد أبوزيد سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل والوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في بروكسل والوزير المفوض التجاري رشا جلال.

