وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي وتردي الأوضاع في قطاع غزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني
لتعزيز القوات الاستراتيجية النووية.. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا عالي الدفع
كوابيس الفجر متى تتحقق؟.. عمل واحد يقيك شرها لو صحيت على الأذان
تبدأ من 45 ألف ريال.. أسعار بايك X35 موديل 2025
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في غزة والملف النووي الإيراني

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الألماني
علي صالح

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع السيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا مساء يوم الاثنين ٨ سبتمبر، وذلك في إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني.

 

تبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة والتي وصلت إلى المجاعة نتيجة سياسات التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل، وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لمواصلة إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، محذراً كذلك من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، والذي يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي. ونوه وزير الخارجية بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، معربا عن التطلع لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها المتواصلة ولقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لدفعها للالتزام بالقانون الدولي.

 

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية حرص مصر تكثيف اتصالاتها لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح كافة الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن الجهود المصرية نابعة من القناعة بأهمية اتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة للملف النووي الايراني.

وزير الخارجية الملف النووي إيران غزة وزير الخارجية الألماني

جراحة تقصير القامة
نشرة المرأة والمنوعات
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
جدري القرود
