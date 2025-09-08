قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
وزير خارجية الصين يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع البرتغال

أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، استعداد بلاده للعمل مع البرتغال لتعميق صداقتهما وتعزيز التعاون، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين في بكين، مع وزير الدولة والشئون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، حيث أشار وانج إلى أن زيارة رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو إلى الصين تكتسب أهمية بالغة، إذ يوافق هذا العام الذكرى الـ20 لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


وبدوره، أشار رانجيل إلى أن البرتغال تقدر علاقاتها مع الصين تقديرًا كبيرًا، وتأمل في استخدام هذه الزيارة كفرصة لتعزيز التعاون الثنائي.


وقال إن الرؤية التي تُجسّدها مبادرة الحوكمة العالمية تتضمن مبادئ أساسية يجب التمسك بها في مواجهة التحديات العالمية والقضايا الدولية الساخنة، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع الصين وتعميق التعاون في إطار الآليات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة.

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الفنان السوري سلوم حداد

محمد علي رزق يرد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين

غادة عادل

غادة عادل في أحدث ظهور مع كلابها: دايمًا أثق في الحيوانات

أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

أحمد سعد يرقص مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

