وزير خارجية الصين يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع البرتغال

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، استعداد بلاده للعمل مع البرتغال لتعميق صداقتهما وتعزيز التعاون، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين في بكين، مع وزير الدولة والشئون الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، حيث أشار وانج إلى أن زيارة رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو إلى الصين تكتسب أهمية بالغة، إذ يوافق هذا العام الذكرى الـ20 لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وبدوره، أشار رانجيل إلى أن البرتغال تقدر علاقاتها مع الصين تقديرًا كبيرًا، وتأمل في استخدام هذه الزيارة كفرصة لتعزيز التعاون الثنائي.



وقال إن الرؤية التي تُجسّدها مبادرة الحوكمة العالمية تتضمن مبادئ أساسية يجب التمسك بها في مواجهة التحديات العالمية والقضايا الدولية الساخنة، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع الصين وتعميق التعاون في إطار الآليات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة.