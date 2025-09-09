لبنان يستضيف لأول مرة أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية وسط مشاركة دولية واسعة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنه للمرة الأولى، استضافت العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات "فولس جيتار أولمبياد الموسيقى الكلاسيكية"، الذي كان يُنظم تقليديًا في اليونان، وهو الحدث الدولي شهد مشاركة عازفين من أكثر من 130 دولة، ما عكس طابعه العالمي، في ظل جهود المنظمين اللبنانيين لإحضار هذه الفعالية إلى لبنان، تعبيرًا عن الدور الثقافي والفني الذي يلعبه هذا البلد في المنطقة، كما أن المهرجان تجاوز كونه مجرد مسابقة، ليحمل رسالة تضامن ودعم للبنان في ظل التحديات التي يواجهها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الأداء اللبناني خلال المسابقة، برز حيث فاز ثمانية عازفين لبنانيين بعدة جوائز، بينها أربع ذهبيات، إلى جانب جوائز فضية وبرونزية.

ويُعد هذا الإنجاز الفني تأكيدًا على مكانة لبنان كمركز للثقافة والموسيقى، لا سيما أن العديد من الفنانين اللبنانيين يشاركون بشكل دوري في مهرجانات موسيقية أوروبية. ويمثل تنظيم هذه الفعالية على الأراضي اللبنانية اعترافًا بدور بيروت كمحور إقليمي للإبداع رغم الأزمات.

وتابع أنه من جهة أخرى، تواصلت الفعاليات الفنية في لبنان بمهرجان "فرح بعلبك"، الذي أعاد الحياة إلى المدينة التاريخية رغم الظروف الأمنية التي مرت بها مؤخرًا، خاصة خلال العدوان الإسرائيلي.

المهرجان حمل طابعًا احتفاليًا وثقافيًا مميزًا، وشارك فيه فنانون محليون وعالميون، وسط إقبال واسع من الزوار، وقد أُعيد فتح قلعة بعلبك أمام الجمهور بأسعار رمزية، ما جعل من الفعالية رسالة أمل وصمود، وتأكيدًا على قدرة لبنان على النهوض من جديد، ثقافيًا وفنيًا.