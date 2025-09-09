قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم؟.. أرقام تتجاوز رونالدو وميسي

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أمينة الدسوقي

رغم الشعبية الجارفة التي يحظى بها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فإن لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم لم يحسم بعد بينهما، بل يملكه اسم قد لا يعرفه الكثيرون.

الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

ففي الوقت الذي أحرز فيه رونالدو ثنائية خلال فوز البرتغال الكبير على أرمينيا (5-0) في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، ليصل إلى 38 هدفاً في مشواره بالتصفيات، ما زال الرقم القياسي في حوزة المهاجم الغواتيمالي كارلوس رويز برصيد 39 هدفاً.

كارلوس رويز أسطورة في الظل

على الرغم من أن منتخب غواتيمالا لم ينجح مطلقاً في بلوغ كأس العالم، فإن رويز كتب اسمه بأحرف بارزة في سجلات التصفيات فقد سجل أهدافه الـ39 خلال 47 مباراة، على امتداد مشواره بين تصفيات 2002 و2018، بواقع:

8 أهداف في تصفيات 2002

10 أهداف في 2006

6 أهداف في 2010 و2014 على التوالي

9 أهداف في آخر مشاركة عام 2018

رونالدو الوصيف وميسي ثالثاً

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتأخر بهدف واحد فقط عن رويز، حيث وزعت أهدافه الـ38 على النحو التالي:

7 أهداف في تصفيات 2006

8 أهداف في 2014

15 هدفاً في 2018

6 أهداف في 2022

هدفان حتى الآن في تصفيات 2026 بينما غاب عن التسجيل في تصفيات 2010.

أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فيأتي في المركز الثالث برصيد 36 هدفاً في 72 مباراة بالتصفيات، إذ لم يسجل في 2006، قبل أن يبدأ رحلته بـ4 أهداف في 2010، ثم 10 أهداف في 2014، و7 أهداف في كل من 2018 و2022، وصولاً إلى 8 أهداف حتى الآن في تصفيات 2026.

بقية القائمة

علي دائي (إيران) 35 هدفاً في 51 مباراة – المركز الرابع.

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) 31 هدفاً في 40 مباراة – المركز الخامس.

كريس وود (نيوزيلندا)، سردار أزمون (إيران)، لويس سواريز (أوروغواي) 29 هدفاً لكل منهم – المركز السادس.

إيدين دجيكو (البوسنة) وكريم باقري (إيران) 28 هدفاً لكل لاعب – المركز التاسع.

سباق مستمر

مع اقتراب رونالدو من تحطيم الرقم القياسي، واستمرار ميسي في إضافة الأهداف رفقة منتخب الأرجنتين، يظل الصراع على لقب الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم مفتوحاً، في سباق قد يضيف صفحة جديدة إلى سجلات الأساطير.

بطارية السيارة الكهربائية
يارا السكرى
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رنا رئيس
