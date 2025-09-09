محافظ المنوفية يلتقى نقيب الفلاحين والإعلامي مصطفى بكرى على هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ73

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الإعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية ، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الفلاح الـ73 تحت شعار " بالعمل والعلم نبنى نهضة زراعية حديثة" بقاعة الاحتفالات بالإدارة العامة بجامعة المنوفية، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

حيث رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مقدماً التهنئة لفلاحي مصر بصفة عامة ومحافظة المنوفية بصفة خاصة في عيدهم السنوي ، مؤكداً أن القطاع الزراعي شهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والاجراءات والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري للتيسير على المزارعين وتوفير الدعم اللازم وتبنى سياسات زراعية حديثة تسهم في زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي بما يساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للفلاح المصري.

كما أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لجميع فلاحي المنوفية وتذليل العقبات أمام المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم والنهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي والعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ، مشيراً إلى أن الفلاح هو عماد التنمية الزراعية وأحد ركائز النهضة الاقتصادية وشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة وهدايا تذكارية للنائب مصطفى بكرى تقديراً لجهوده.

ومن جانبهم قدم الوفد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة والداعمة لقطاع الزراعة والنهوض به ، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والتواصل الفعال مع جموع المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تماشياً مع رؤية مصر 2030.